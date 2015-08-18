Военно-воздушные силы Азербайджана и Турция проведут совместные тактические учения

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану годового военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, пройдут совместные тактические учения "TurAz Qartalı - 2015” с участием вооруженных сил обеих стран. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, в учениях которые начнутся с 22 августа, примут участие более 30 авиационных средств вооруженных сил Азербайджана и Турции, в том числе, МиГ-29, истребители Ф-16, Су-25, бомбардировщик Ф-4E, военно-транспортные самолеты C-130 Herkules, вертолеты Mи-35, Ми-17, Сикорский UH-60, спасательный Cougar AS532.

В учениях будут отработаны поручения по планированию совместной деятельности военно-воздушных сил двух стран, изучению возможностей взаимодействия и боевого согласования, выполнению поисково-спасательных мероприятий, в том числе уничтожению наземных целей с воздуха.

Учения продолжатся до 18 сентября.