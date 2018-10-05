Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, Военно-морские силы Азербайджана проводят командно-штабные учения.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных моряков, в штабах осуществляется планирование взаимодействия тактических корабельных групп по защите энергетических инфраструктур в азербайджанском секторе Каспийского моря, и принимаются решения по приведению кораблей в состояние полной боевой готовности.