Военный прокурор Азербайджана отправился к месту крушения МиГ-29

Военный прокурор Азербайджанской Республики генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев вместе со следственной группой отправился к месту крушения МиГ- 29 ВВС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

В настоящее время группой, возглавляемой начальником следственного управления по расследованию тяжких преступлений военной прокуратуры, проводятся необходимые следственные действия для расследования причин и обстоятельств инцидента: "Будут проведены все необходимые меры, включая осмотр места происшествия, изъятие значимых для следствия предметов, опрос свидетелей, проведение экспертиз и других необходимых следственных действий".