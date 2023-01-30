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Военная техника армии Азербайджана продемонстрирована на учениях в Турции

Военная техника армии Азербайджана продемонстрирована на учениях в Турции Оружие и военная техника армии Азербайджана были представлены в рамках “Зимних учений - 2023”, проходящих в турецком городе Карсе.
Армия
30 января 2023 г. 16:08
Военная техника армии Азербайджана продемонстрирована на учениях в Турции

Оружие и военная техника армии Азербайджана были представлены в рамках “Зимних учений - 2023”, проходящих в турецком городе Карсе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

В ходе учений были проведены тренировочные поисково-спасательные работы, координация в совместных операциях, проверка боеспособности подразделений, маневренности и другие мероприятия.

В учениях участвуют 1 758 военнослужащих из 17 стран, а также используется 651 единиц транспорта и 865 единиц оружия 28 различных видов. Учения проходят при температуре воздуха -17 градусов.

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Версия на английском языке ФотоMilitary equipment of Azerbaijani Army demonstrated in exercises held in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə keçirilən təlimlərdə Azərbaycan Ordusunun hərbi texnikaları nümayiş olunub

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