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Военная прокуратура и ГПС провели в Губадлы совместное мероприятие по охране окружающей среды

Военная прокуратура и ГПС провели в Губадлы совместное мероприятие по охране окружающей среды 11:02
Армия
26 августа 2024 г. 11:23
Военная прокуратура и ГПС провели в Губадлы совместное мероприятие по охране окружающей среды

Руководящие должностные лица военной прокуратуры и Государственной пограничной службы (ГПС) провели в Губадлинском районе обсудили с личным составом этих органов на освобожденных территориях вопросы законодательства в области окружающей среды и экологические правонарушения и преступления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

На мероприятии выступили генерал-майор Азад Абдуллаев, старшие помощники военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев, полковник юстиции Фарадж Саилов, военный прокурор Губадлинского района, полковник-лейтенант юстиции Эльшан Мурсалов, и др.

Участники мероприятия высадили деревья на близлежащих территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Prokurorluq və DSX Qubadlıda ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı birgə tədbir keçiriblər

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