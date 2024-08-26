Военная прокуратура и ГПС провели в Губадлы совместное мероприятие по охране окружающей среды

11:02

Руководящие должностные лица военной прокуратуры и Государственной пограничной службы (ГПС) провели в Губадлинском районе обсудили с личным составом этих органов на освобожденных территориях вопросы законодательства в области окружающей среды и экологические правонарушения и преступления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

На мероприятии выступили генерал-майор Азад Абдуллаев, старшие помощники военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев, полковник юстиции Фарадж Саилов, военный прокурор Губадлинского района, полковник-лейтенант юстиции Эльшан Мурсалов, и др.

Участники мероприятия высадили деревья на близлежащих территориях.