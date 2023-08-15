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Военная прокуратура Азербайджана: На протяжении веков армяне совершали систематические убийства

Военная прокуратура Азербайджана: На протяжении веков армяне совершали систематические убийства 15:50 На протяжении веков армяне, руководствуясь национализмом и идеологией ненависти к соседнему тюркскому народу, систематически совершали спланированные зверства для осуществления своих грязных замыслов. Об этом командированному в Шушу сотруднику Rep
Армия
15 августа 2023 г. 16:49
Военная прокуратура Азербайджана: На протяжении веков армяне совершали систематические убийства

На протяжении веков армяне, руководствуясь национализмом и идеологией ненависти к соседнему тюркскому народу, совершали систематические убийства для осуществления своих грязных замыслов.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

Начальник отдела отметил, что армяне поэтапно захватили десятки тысяч квадратных километров азербайджанских территорий, депортировали сотни тысяч азербайджанцев с родных земель. В то же время на оккупированных территориях им удалось искусственным путем создать различные территориальные образования, в том числе так называемое армянское государство.

По его словам, только в конце 20 века армянскими националистами было убито около 20 тысяч азербайджанцев:

"Более 19 тысяч человек получили ранения, разграблено, разрушено и сожжено 877 городов, сел и поселков. Уничтожено более 600 памятников культуры, исторические памятники. Большинство памятников культуры и истории были вывезены в Армению и впоследствии проданы в разных странах мира. Более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, а земли на которых они жили были оккупированы".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Military Prosecution Office: For centuries, Armenians have committed attrocities in systematic and planned manner
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hərbi Prokurorluğu: “Əsrlər boyu ermənilər sistemli və planlı şəkildə vəhşiliklər törədiblər”

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