Военачальники Азербайджана и Турции обсудили повышение интенсивности совместных учений

15:19

Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев 24 декабря встретился в Баку с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Командующие на встрече обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества. Особое внимание было уделено необходимости повышения интенсивности совместных учений, направленных на совершенствование знаний и навыков военнослужащих двух братских стран", - подчеркивает ведомство.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.