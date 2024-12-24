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Военачальники Азербайджана и Турции обсудили повышение интенсивности совместных учений

Военачальники Азербайджана и Турции обсудили повышение интенсивности совместных учений 15:19
Армия
24 декабря 2024 г. 15:32
Военачальники Азербайджана и Турции обсудили повышение интенсивности совместных учений

Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев 24 декабря встретился в Баку с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Командующие на встрече обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества. Особое внимание было уделено необходимости повышения интенсивности совместных учений, направленных на совершенствование знаний и навыков военнослужащих двух братских стран", - подчеркивает ведомство.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan Land Forces Commander meets with Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı ilə görüşüb

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