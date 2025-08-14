ВМС Азербайджана провели учения по защите морской энергетической инфраструктуры

О нас

Армия
14 августа 2025 г. 12:49
В Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана проведены тактические учения с боевой стрельбой на тему "Охрана и защита морской энергетической инфраструктуры".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил командный пункт управления учениями, где заслушал доклады командного состава о выполнении задач по этапам учений.

Основной целью учений, проводимых с привлечением боевых кораблей, кораблей боевого обеспечения и судов обеспечения ВМС, а также подразделений морского спецназа и морской пехоты, является совершенствование практических навыков командного состава по оперативному принятию решений и применению сил в экстремальных ситуациях.

В соответствии с планом, задействованные в учениях силы и средства выполнили задачи по охране и защите объектов энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря. Кроме того, в дневное и ночное время, на побережье и на островах были успешно отработаны тактические элементы по обнаружению временных баз условного противника и уничтожению террористических группировок с помощью специальных операций.

В ходе учений был продемонстрирован высокий профессионализм при выполнении поисково-спасательных мероприятий и отбуксировке аварийного корабля.

Особое внимание в ходе тактических учений с боевой стрельбой уделено управлению кораблями в сложных условиях, организации взаимодействия между силами и средствами ВМС, совершенствованию согласованности и совместных действий.

Министр обороны, наблюдавший за ходом учений, положительно оценил выполнение поставленных задач и профессионализм личного состава, и дал соответствующие поручения.

Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Navy conducts exercises to protect maritime energy infrastructure
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov HDQ-nin Xəzərdə enerji infrastrukturlarının mühafizəsi üzrə fəaliyyətini izləyib

