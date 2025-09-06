Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    ВМС Азербайджана провели боевые учения

    Армия
    • 06 сентября, 2025
    • 10:50
    ВМС Азербайджана провели боевые учения

    Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана, согласно плану подготовки на текущий год, провели учения по темам "Организация противолодочной обороны корабля" и "Организация борьбы за устойчивость на якорной стоянке".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Целью учений являлось обучение личного состава правильной организации противолодочной обороны корабля, а также проверка готовности корабля на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на якорной стоянке.

    В рамках учений также отработаны практические учения по пожарной готовности корабля на якорной стоянке, правилам оказания первой помощи раненым и их эвакуации. 

