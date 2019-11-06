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Военная делегация Турции посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева

Высокопоставленная военная делегация Турции посетила АВВУ

Делегация во главе со вторым начальником Генерального штаба Турции, корпусным генералом Метином Гюраком, которая находится с визитом в нашей стране для участия в 12-ом заседании Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала гости, посетив памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, воздвигнутый на территории училища, возложили цветы к памятнику и почтили память Великого вождя.

В ходе посещения состоялась встреча с командованием училища.

Затем гостям был представлен всесторонний брифинг об истории создания, учебно-образовательном процессе и общей деятельности училища.

Делегация была ознакомлена с учебными пособиями, материально-техническими средствами и другим оборудованием военного назначения, которые имеются на кафедрах военного учебного заведения. Гости были подробно проинформированы о боевой технике, учебных тренажерах, стрелковом оружии и другом военном имуществе, имеющихся на специальных факультетах училища.

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