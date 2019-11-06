Военная делегация Турции посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева

Делегация во главе со вторым начальником Генерального штаба Турции, корпусным генералом Метином Гюраком, которая находится с визитом в нашей стране для участия в 12-ом заседании Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала гости, посетив памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, воздвигнутый на территории училища, возложили цветы к памятнику и почтили память Великого вождя.

В ходе посещения состоялась встреча с командованием училища.

Затем гостям был представлен всесторонний брифинг об истории создания, учебно-образовательном процессе и общей деятельности училища.

Делегация была ознакомлена с учебными пособиями, материально-техническими средствами и другим оборудованием военного назначения, которые имеются на кафедрах военного учебного заведения. Гости были подробно проинформированы о боевой технике, учебных тренажерах, стрелковом оружии и другом военном имуществе, имеющихся на специальных факультетах училища.