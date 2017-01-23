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    Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии нового военного городка

    Генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии нового военного городка Н-ской воинской части министерства обороны в поселке Пирекешкюль Абшеронского района.

    Как сообщает Report, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

    Вначале глава государства Ильхам Алиев возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего исключительные заслуги в развитии азербайджанской армии.

    Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие военного городка.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в военном городке.

    Затем глава государства, Верховный главнокомандующий встретился с военнослужащими.

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