Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии нового военного городка

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии нового военного городка Н-ской воинской части министерства обороны в поселке Пирекешкюль Абшеронского района.
Как сообщает Report, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Вначале глава государства Ильхам Алиев возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего исключительные заслуги в развитии азербайджанской армии.
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие военного городка.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в военном городке.
Затем глава государства, Верховный главнокомандующий встретился с военнослужащими.
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