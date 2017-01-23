Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии нового военного городка

Генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву

23 января, 2017 11:47

https://report.az/storage/news/cd1d3dc1ff6e966fbbde0ad48f5395ab/6d1c7aea-260b-47fb-97a9-46bb75d95ecd_292.jpg Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии нового военного городка Н-ской воинской части министерства обороны в поселке Пирекешкюль Абшеронского района. Как сообщает Report, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Вначале глава государства Ильхам Алиев возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего исключительные заслуги в развитии азербайджанской армии. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие военного городка. Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в военном городке. Затем глава государства, Верховный главнокомандующий встретился с военнослужащими.