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Верховный Главнокомандующий: Азербайджанская армия становится еще сильнее

Верховный Главнокомандующий: Азербайджанская армия становится еще сильнее "Реформы проводятся в других наших вооруженных формированиях"
Армия
30 апреля 2022 г. 14:14
Верховный Главнокомандующий: Азербайджанская армия становится еще сильнее

На сегодняшний день в Азербайджане создаются новые вооруженные подразделения, способные проводить спецоперации.

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части Сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"Азербайджанская армия становится сильнее. Сегодня наша армия еще сильнее, чем в военное время", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Supreme Commander-in-Chief: Reforms carried out in other armed forces
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Digər silahlı birləşmələrimizdə islahatlar aparılır"

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