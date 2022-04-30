Верховный Главнокомандующий: Азербайджанская армия становится еще сильнее

"Реформы проводятся в других наших вооруженных формированиях"

На сегодняшний день в Азербайджане создаются новые вооруженные подразделения, способные проводить спецоперации.

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части Сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"Азербайджанская армия становится сильнее. Сегодня наша армия еще сильнее, чем в военное время", - сказал глава государства.