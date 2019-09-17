Великобритания назначила в Азербайджан нового военного атташе

Назначен новый военный атташе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерстве обороны Азербайджана.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймс Шарп 17 сентября представил министру обороны, генерал-полковнику Закиру Гасанову нового военного атташе Великобритании в Азербайджане, полковника-лейтенанта Энтони Брамвела.

Министр обороны поздравил военного атташе с началом военно-дипломатической миссии в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности в сфере расширения связей между армиями двух стран.