В ВВС состоялась церемония выпуска офицерского курса

В соответствии с учебным планом текущего года в Учебно-тренировочном центре ВВС состоялась церемония первого выпуска Офицерского курса

В соответствии с учебным планом текущего года в Учебно-тренировочном центре ВВС состоялась церемония первого выпуска офицерского курса.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие на церемонии передали выпускникам поздравления командующего ВВС, рассказали о значении подобных курсов в повышении уровня профессионализма военнослужащих и увеличении их боеспособности, пожелали офицерам успехов в дальнейшей службе.

Затем успешно окончившим офицерский курс выпускникам были вручены сертификаты.