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В ВВС состоялась церемония выпуска офицерского курса

В ВВС состоялась церемония выпуска офицерского курса В соответствии с учебным планом текущего года в Учебно-тренировочном центре ВВС состоялась церемония первого выпуска Офицерского курса
Армия
16 июня 2023 г. 17:11
В ВВС состоялась церемония выпуска офицерского курса

В соответствии с учебным планом текущего года в Учебно-тренировочном центре ВВС состоялась церемония первого выпуска офицерского курса.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие на церемонии передали выпускникам поздравления командующего ВВС, рассказали о значении подобных курсов в повышении уровня профессионализма военнослужащих и увеличении их боеспособности, пожелали офицерам успехов в дальнейшей службе.

Затем успешно окончившим офицерский курс выпускникам были вручены сертификаты.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Air Force holds first graduation ceremony of Officer Training
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Hava Qüvvələrində "Zabit ixtisas kursu"nun ilk buraxılış mərasimi keçirilib

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