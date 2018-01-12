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    В ВС Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные годовщине трагедии 20 Января

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Согласно "Плану мероприятий в связи с двадцать восьмой годовщиной трагедии 20 Января", подписанному руководителем Администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов утвердил план о проведении ряда мероприятий.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В Отдельной общевойсковой армии, объединениях, подразделениях, воинских частях и учреждениях спеназначения предусмотрено проведение круглых столов, конференций, совещаний и специальных занятий, показ  спектаклей с участием коллективов Центрального дома офицеров имени Ази Асланова, дома офицеров гарнизонов Нахчывана и Гянджи , а также художественных и документальных фильмов, рассказывающих о трагедии 20 Января.

    Планируется организация встреч членов семей погибших и участников событий с личным составом, а также посещение памятников, воздвигнутых в память людей, павших за независимость, свободу и территориальную целостность Родины. 

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