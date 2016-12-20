В Вооруженных силах Азербайджана проходит мероприятие с участием всего руководящего состава

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ С участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджана проходит трехдневное мероприятие.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На мероприятии с участием замминистров обороны, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командующих объединений, начальников штабов и пр. выступил министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр довел до внимания присутствующих задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед Вооруженными силами Азербайджана, и отметил о высокой оценке, данной главой государства деятельности ВС.

Генералы и офицеры выполняют проверочные задания по управлению гусеничных и колесных боевых машин различных типов.

Присутствующий здесь состав принимает участие в теоретических и практических учениях в организованных в учебных центрах и полевых условиях пунктах и точках.