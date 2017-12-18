В Вооруженных силах Азербайджана будет проведен день "Открытых дверей"

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в 11.00 30-го декабря во всех воинских частях будут проведены дни "Открытых дверей".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые. Для гостей также будет организована демонстрация различных видов военной техники и вооружения.

В рамках дней "Открытых дверей", которые будут проведены в воинских частях с участием командования, будут организованы различные встречи, обсуждены все интересующие гостей вопросы, а также концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.