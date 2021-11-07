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В войсках Сил спецназа состоялась встреча с ветеранами и семьями шехидов

В войсках Сил спецназа состоялась встреча с ветеранами и семьями шехидов По случаю Дня Победы в войсках Сил специального назначения азербайджанской армии прошла встреча с ветеранами и семьями ставшими шехидами героев Отечественной войны Азербайджана.
Армия
7 ноября 2021 г. 10:02
В войсках Сил спецназа состоялась встреча с ветеранами и семьями шехидов

По случаю Дня Победы в войсках Сил специального назначения Азербайджанской армии прошла встреча с ветеранами и семьями ставшими шехидами героев Отечественной войны Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

С минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана.

Прозвучал Государственный гимн. Участники церемонии возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и мемориалу Сил спецназа, установленным на территории воинской части. На церемонии по случаю Дня Победы был разрезан торт, ветеранам и детям шехидов были преподнесены различные подарки.

Исполнитель мугама Кянан Байрамов исполнил песни, воспевающие героизм и патриотизм. Затем общение продолжилось за чайным столом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə veteranlar və şəhidlərin ailələri ilə görüş keçirilib

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