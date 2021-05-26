В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке

В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров и заместителей командиров воинских частей.

В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров и заместителей командиров воинских частей.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе мероприятий, проводимых в соответствии с распорядком дня, личный состав выполнил поставленные задачи. Было проведено занятие на тему "Анализ итогов Отечественной войны в контексте ВВС".

По окончании командирской подготовки были проверены теоретические знания по военной топографии и физическая подготовка офицеров.

В ходе подведения итогов в Учебно-образовательном центре Отдельной общевойсковой армии было отмечено, что командиры и заместители командиров воинских частей показали высокие результаты на занятиях по командирской подготовке.