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В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке

В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров и заместителей командиров воинских частей.
Армия
26 мая 2021 г. 19:28
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке

В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров и заместителей командиров воинских частей.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе мероприятий, проводимых в соответствии с распорядком дня, личный состав выполнил поставленные задачи. Было проведено занятие на тему "Анализ итогов Отечественной войны в контексте ВВС".

По окончании командирской подготовки были проверены теоретические знания по военной топографии и физическая подготовка офицеров.

В ходе подведения итогов в Учебно-образовательном центре Отдельной общевойсковой армии было отмечено, что командиры и заместители командиров воинских частей показали высокие результаты на занятиях по командирской подготовке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında növbəti komandir hazırlığı məşğələsi keçirilib

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