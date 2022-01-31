О нас
Report Georgia
Аудио новости

В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год

В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год.
Армия
31 января 2022 г. 19:25
В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год

В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год.

Как сообщает Report, на торжественных церемониях, прошедших в связи с началом нового 2022-го учебного года, было отмечено, что в прошедшем учебном году в полном объеме были выполнены задачи по повышению военно-профессиональной подготовки и физической выносливости личного состава, частей и соединений, органов управления.

Координационная группа, созданная для слаживания совместных действий войск и штабов в Нахчыванском гарнизоне, посетила воинские части.

Тренировки и учения по оповещению, подъему по тревоге, выдвижению войск в районы сосредоточения и скрытому управлению ими, а также выполнению внезапно поставленных задач будут продолжаться на различных уровнях в течение следующих нескольких дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке New academic year gets underway in troops of Nakhchivan garrison
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında yeni tədris dövrü başlayıb

Другие новости из категории

Завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу
Завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу
31 января 2022 г. 17:53
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
31 января 2022 г. 17:22
В Азербайджанской армии начался новый учебный период
В Азербайджанской армии начался новый учебный период
31 января 2022 г. 15:27
В Кяльбаджаре найдено тело пропавшего без вести офицера
В Кяльбаджаре найдено тело пропавшего без вести офицера
31 января 2022 г. 13:30
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
31 января 2022 г. 12:02
В Азербайджанской армии уделяется особое внимание подготовке коммандос
ФотоВ Азербайджанской армии уделяется особое внимание подготовке коммандос
31 января 2022 г. 10:13
МО: Назначение инвалидности не входит в полномочия министерства
МО: Назначение инвалидности не входит в полномочия министерства
30 января 2022 г. 14:24
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
ВидеоМинобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
30 января 2022 г. 13:53
Минобороны Азербайджана обратилось к родителям и родственникам военнослужащих
Минобороны Азербайджана обратилось к родителям и родственникам военнослужащих
30 января 2022 г. 11:30
Минобороны: К поискам военнослужащего привлечен личный состав
Минобороны: К поискам военнослужащего привлечен личный состав
29 января 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi