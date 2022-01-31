В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год

В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год.

В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год.

Как сообщает Report, на торжественных церемониях, прошедших в связи с началом нового 2022-го учебного года, было отмечено, что в прошедшем учебном году в полном объеме были выполнены задачи по повышению военно-профессиональной подготовки и физической выносливости личного состава, частей и соединений, органов управления.

Координационная группа, созданная для слаживания совместных действий войск и штабов в Нахчыванском гарнизоне, посетила воинские части.

Тренировки и учения по оповещению, подъему по тревоге, выдвижению войск в районы сосредоточения и скрытому управлению ими, а также выполнению внезапно поставленных задач будут продолжаться на различных уровнях в течение следующих нескольких дней.