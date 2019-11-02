В воинской части проведен очередной семинар

Согласно плану совместных действий Министерства обороны и Службы государственной безопасности, в одной из воинских частей проведен очередной семинар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Семинар, проведенный на тему "Подрывная деятельность органов иностранных спецслужб" и "Борьба с религиозным экстремизмом и информационная безопасность", вызвал интерес у военнослужащих.

Выступившие на мероприятии довели до военнослужащих, что подобные семинары проводятся в целях просвещения личного состава.

В завершение был продемонстрирован документальный фильм "Никогда не поздно".