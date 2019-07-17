В воинском объединении Азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, проведены учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов, дивизионов соединений и частей воинского объединения.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе сборов были проверены теоретические знания и практические навыки офицеров по боевой подготовке, вождению и стрельбе. Во время зачетов по физической подготовке и другим специальностям офицеры показали высокие результаты.

В завершении учебно-методических сборов командиры и заместители командиров батальонов и дивизионов выполнили задачи по управлению подразделениями и огнем в ходе учений с боевой стрельбой в ночное время.