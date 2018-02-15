В воинской части ВВС состоялась торжественная церемония посвященная 26-летней годовщине "Н"-ой воинской части

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась торжественная церемония, посвященная 26-летней годовщине "Н"-ой воинской части Военно-воздушных сил.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов Родины, ставших шехидами за территориальную целостность страны. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров, поздравив личный состав от имени министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в связи со знаменательной датой, пожелал ему успехов в службе.

В своем выступлении генерал-лейтенант Р.Таиров рассказал о работах, проделываемых благодаря вниманию и заботе руководства государства Азербайджанской Армии, в том числе ВВС в сфере повышения уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава, усиления материально-технического обеспечения авиабаз, улучшения социально-бытовых условий летного и технического состава.

Выступившие на мероприятии военнослужащие, говоря о реформах, проводимых в сфере армейского строительства страны, подчеркнули также героизм и мужество наших военных пилотов, которые они продемонстрировали в ходе боев за освобождение земель.

Мероприятие завершилось концертной программой творческого коллектива Центрального дома офицеров имени Ази Асланова.