В воинской части коммандос проведены учебные тренировки

Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск состоялись учебные тренировки.

Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск состоялись учебные тренировки.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На учениях коммандосы отработали различные способы проделывания проходов через полосу препятствий, а также перемещения в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом.

В ходе учений были выполнены тактические действия по нейтрализации сил условного противника, оказывающего сопротивление в населенных пунктах.

Коммандосы успешно выполнили все поставленные задачи.

Отметим, что основной целью проводимых учебных тренировок является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.