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В воинской части коммандос проведены учебные тренировки

В воинской части коммандос проведены учебные тренировки Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск состоялись учебные тренировки.
Армия
25 января 2022 г. 15:39
В воинской части коммандос проведены учебные тренировки
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Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск состоялись учебные тренировки.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На учениях коммандосы отработали различные способы проделывания проходов через полосу препятствий, а также перемещения в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом.

В ходе учений были выполнены тактические действия по нейтрализации сил условного противника, оказывающего сопротивление в населенных пунктах.

Коммандосы успешно выполнили все поставленные задачи.

Отметим, что основной целью проводимых учебных тренировок является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

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Версия на английском языке ФотоTraining exercises held in commando military unit
Версия на азербайджанском языке ФотоKomando hərbi hissəsində təlimlər keçirilib

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