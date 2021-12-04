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В воинской части коммандос проведены тактические учения

В воинской части коммандос проведены тактические учения Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
4 декабря 2021 г. 14:19
В воинской части коммандос проведены тактические учения

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По сигналу "Тревога" личный состав покинул пункт постоянной дислокации и направился в район сосредоточения.
В соответствии со сценарием учений и на основе вводных личный состав занял огневые позиции, перейдя от действий непосредственно к боевому построению, и произвел выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов.

Основная цель учений состояла в повышении умений личного состава в использовании стрелкового оружия и боевых возможностей подразделений коммандос, а также в совершенствовании навыков командиров по управлению подразделениями.

Поставленные задачи были успешно выполнены.

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Версия на английском языке ФотоMilitary commando unit holds tactical drills
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun komando hərbi hissəsində taktiki təlim keçirilib

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