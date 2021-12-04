В воинской части коммандос проведены тактические учения

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой.

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По сигналу "Тревога" личный состав покинул пункт постоянной дислокации и направился в район сосредоточения.

В соответствии со сценарием учений и на основе вводных личный состав занял огневые позиции, перейдя от действий непосредственно к боевому построению, и произвел выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов.

Основная цель учений состояла в повышении умений личного состава в использовании стрелкового оружия и боевых возможностей подразделений коммандос, а также в совершенствовании навыков командиров по управлению подразделениями.

Поставленные задачи были успешно выполнены.