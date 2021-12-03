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В Баку проведен учебный курс НАТО

В Баку проведен учебный курс НАТО В рамках утвержденной министерством обороны Программы сотрудничества по Индивидуальному Партнерству с НАТО на 2021 год, в Военной академии Вооруженных Cил Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланд
Армия
3 декабря 2021 г. 16:14
В Баку проведен учебный курс НАТО

В рамках утвержденной министерством обороны Программы сотрудничества по Индивидуальному Партнерству с НАТО на 2021 год, в Военной академии Вооруженных Cил Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен курс "Военные связи с общественностью".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Слушателям курсов были представлены брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены групповые задания.

В заключение слушателям курса вручены сертификаты.

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Версия на английском языке NATO training course held in Baku
Версия на азербайджанском языке NATO-nun Mobil təlim qrupu Azərbaycana gəlib

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