В Баку проведен учебный курс НАТО

В рамках утвержденной министерством обороны Программы сотрудничества по Индивидуальному Партнерству с НАТО на 2021 год, в Военной академии Вооруженных Cил Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланд

В рамках утвержденной министерством обороны Программы сотрудничества по Индивидуальному Партнерству с НАТО на 2021 год, в Военной академии Вооруженных Cил Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен курс "Военные связи с общественностью".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Слушателям курсов были представлены брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены групповые задания.

В заключение слушателям курса вручены сертификаты.