 Наверх

В воинских объединениях и соединениях армии Азербайджана начались командно-штабные учения

​В воинских объединениях и соединениях Азербайджанской Армии начались

Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, c целью организации боевого слаживания органов управления и штабов, а также уточнения и проверки расчетов по боевому применению различных элементов оперативного и боевого порядка в воинских объединениях и соединениях Азербайджанской Армии начались командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Учения проводятся на картах и на местности с широким использованием тренажеров и боевой техники, а также в симуляцонных центрах с применением передовых информационных технологий.

В ходе учений особое внимание уделяется вопросам устойчивого управления, всестороннего обеспечения операций, а также взаимодействия всех участвующих органов управления.

Теоретически производимые расчеты деятельности войск такие, как выход и занятие рубежей, районов сосредоточения, перегруппировка, погрузка боевой и другой техники на железнодорожный транспорт и другие вопросы проверяются на практике специально назначенными подразделениями. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!