В воинских частях Азербайджанской армии проводится "день открытых дверей"

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года сегодня во всех воинских частях для родителей и близких солдат проводится "день открытых дверей".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные и административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч министра обороны, заместителей министра и командующих видами войск с родителями солдат в рамках "дня открытых дверей" будут обсуждаться и даны ответы на вопросы посетителей, связанные с прохождением военной службы.

В связи с праздничным днем для личного состава будут проводиться культурно-массовые мероприятия и вручены праздничные гостинцы.