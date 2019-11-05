​В воинских частях Азербайджана проводится день "Открытых дверей"

9–го ноября в связи с Днем Государственного флага в воинских частях Азербайджанской армии для родителей и родственников солдат будет проведен день "Открытых дверей", а в учебных частях и подразделениях состоится церемония принятия присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В этот же день родственники солдат и представители общественности ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках дня "Открытых дверей" командование воинских частей проведет встречи с родителями, в ходе которых будут обсуждаться все интересующие их вопросы. По случаю Дня Государственного флага будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.