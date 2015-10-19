В военных частях Азербайджана пройдет "День открытых дверей"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Согласно соответствующему поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 25 октября в 11.00 во всех военных частях пройдет "День открытых дверей" для родителей и близких военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Посетители получат возможность ознакомиться с созданными в военных частях условиями, а также побывать в служебных и административных зданиях, общежитии и столовой для солдат.

В "День открытых дверей" планируется организация встреч командования военных частей с родителями, проведение концертных программ и других культурно-массовых мероприятий.