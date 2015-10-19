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    В военных частях Азербайджана пройдет "День открытых дверей"

    День открытых дверей во всех военных частях будет проведен 25 октября для родителей и близких военнослужащих

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Согласно соответствующему поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 25 октября в 11.00 во всех военных частях пройдет  "День открытых дверей" для родителей и близких военнослужащих.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Посетители получат возможность ознакомиться с созданными в военных частях условиями, а также побывать в служебных и административных зданиях, общежитии и столовой для солдат. 

    В "День открытых дверей" планируется организация встреч командования военных частей с родителями, проведение концертных программ и других культурно-массовых мероприятий.   

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