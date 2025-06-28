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В Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония выпуска

В Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония выпуска В Военном институте имени Гейдара Алиева при Национальном университете обороны прошла церемония выпуска.
Армия
28 июня 2025 г. 14:31
В Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония выпуска

В Военном институте имени Гейдара Алиева при Национальном университете обороны прошла церемония выпуска.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, преподаватели, выпускники, родители, а также представители общественности и СМИ.

Генерал-полковник Закир Гасанов выступил с речью, поздравил выпускников и пожелал им быть достойными офицерами азербайджанского народа, государства, победоносной азербайджанской армии и Верховного главнокомандующего.

Молодые офицеры в свою очередь пообещали оправдать оказанное им доверие, и служить своей Родине, государству и народу с честью и достоинством.

Фото: Вугар Ханларов

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