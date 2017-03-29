В Военной академии проведена встреча в рамках программы двустороннего сотрудничества

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану, подписанному между министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германии, в Военной академии Вооруженных сил проведена встреча в рамках программы двустороннего сотрудничества.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Специалист по вопросам военной стратегии Военной академии Вооруженных сил ФРГ Клаус Хюткер выступил с лекцией перед слушателями Академического курса стратегических исследований и управления государственной обороной Военной академии.

После лекций состоялась встреча экспертов, специализирующихся в области военной стратегии с К.Хюткером.