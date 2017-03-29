В Военной академии проведена встреча в рамках программы двустороннего сотрудничества

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану, подписанному между министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германии, в Военной академии Вооруженных сил проведена встреча в рамках программы двустороннего сотрудничества.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.
Специалист по вопросам военной стратегии Военной академии Вооруженных сил ФРГ Клаус Хюткер выступил с лекцией перед слушателями Академического курса стратегических исследований и управления государственной обороной Военной академии.
После лекций состоялась встреча экспертов, специализирующихся в области военной стратегии с К.Хюткером.
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