В ВМС Азербайджана прошло мероприятие по случаю Дня Вооруженных сил

По случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджана в Военно-морских силах (ВМС) проведено мероприятие.

По случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджана в Военно-морских силах (ВМС) проведено мероприятие.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бекиров рассказал о победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации, начатой контрнаступательной операцией в ответ на провокации армянских вооруженных формирований.

Командующий ВМС поздравил личный состав с Победой в Отечественной войне и 26 июня – Днем Вооруженных сил и пожелал успехов в дальнейшей службе.

В заключение военнослужащим, награжденным распоряжением президента Азербайджанской Республики медалями "Отважный боец" и "За отличие в бою", были вручены медали. Другие отличившиеся на службе военнослужащие были награждены почетными грамотами и ценными подарками.