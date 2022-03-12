В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец

В Украине погиб военнослужащий азербайджанской национальности, еще один тяжело ранен.

В Украине погиб военнослужащий азербайджанской национальности, еще один тяжело ранен.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 11 марта в боях на Волновахском направлении Донецкой области в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий украинской армии, уроженец Сабирабадского района Азербайджана Эюбов Эльнур Асеф оглу, а Алиев Рагиф Вагиф оглу, уроженец Самухского района Азербайджана, получил тяжелое ранение.

Они оба являются гражданами Украины.

Наш раненый соотечественник в настоящее время находится в одном из украинских военных госпиталей в Донецкой области.