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В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец

В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец В Украине погиб военнослужащий азербайджанской национальности, еще один тяжело ранен.
Армия
12 марта 2022 г. 15:31
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец

В Украине погиб военнослужащий азербайджанской национальности, еще один тяжело ранен.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 11 марта в боях на Волновахском направлении Донецкой области в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий украинской армии, уроженец Сабирабадского района Азербайджана Эюбов Эльнур Асеф оглу, а Алиев Рагиф Вагиф оглу, уроженец Самухского района Азербайджана, получил тяжелое ранение.

Они оба являются гражданами Украины.

Наш раненый соотечественник в настоящее время находится в одном из украинских военных госпиталей в Донецкой области.

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