В учениях "Каспий-2017" в Баку примут участие более 1,5 тысячи спасателей

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 2-4 ноября пройдут учения спасателей "Каспий-2017", в них будут задействованы более 1,5 тыс. пожарных, спасателей и более 300 единиц техники из всех прикаспийских государств. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МЧС России.

"Замыслом учений предусмотрена отработка взаимодействия международных команд спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций на суше и на воде, при столкновении судов, а также при ДТП, пожарах и обрушениях зданий. В учениях задействованы более 1,5 тыс. пожарных, спасателей и более 300 единиц техники из всех прикаспийских государств. Прибывают руководители чрезвычайных ведомств прикаспийских государств, а также Международной организации гражданской обороны (ООН). Российскую группировку на учениях возглавит заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов", — сообщили в МЧС.