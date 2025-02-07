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В Турции завершились учения с участием азербайджанских военных

В Турции завершились учения с участием азербайджанских военных В турецком Карсе завершились военные учения "Зима-2025" с участием азербайджанских военных.
Армия
7 февраля 2025 г. 18:30
В Турции завершились учения с участием азербайджанских военных

В турецком Карсе завершились военные учения "Зима-2025" с участием азербайджанских военных.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что учения проводились с целью проверить боевые навыки военных в суровых погодных условиях, а также повысить уровень их подготовки.

"Военнослужащие дружественных и союзных стран, несмотря на сложные географические и погодные условия, продемонстрировали превосходные результаты, уничтожив все цели с полной точностью. Учения "Зима-2025" успешно завершены в соответствии с планом", - говорится в сообщении.

Напомним, военные учения "Зима-2025" в турецком Карсе стартовали 20 января. В учениях приняли участие в общей сложности 12 199 военнослужащих, в том числе 12 000 из Турции, по 199 из США, Азербайджана, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Грузии, Италии, Косово, Пакистана, Казахстана, Северной Македонии, Пакистана, Болгарии, Франции, Великобритании, Ливии, Монголии, Нигера, Таджикистана и Иордании.

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