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В Турции встретили прибывших на учения азербайджанских военных

В Турции встретили прибывших на учения азербайджанских военных Турецкие военнослужащие провели церемонию встречи отправившихся в братскую страну для участия в учениях азербайджанских военных.
Армия
16 января 2025 г. 21:32
В Турции встретили прибывших на учения азербайджанских военных

Турецкие военнослужащие провели церемонию встречи отправившихся в братскую страну для участия в учениях азербайджанских военных.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.

"Мы продолжим работать вместе с Азербайджаном под девизом "Одна нация, два государства", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в совместных учениях "Зимние учения-2025", которые пройдут в Карсе.

Накануне в Министерстве обороны Азербайджана сообщали, что в рамках подготовки к учениям "Зимние учения-2025", которые пройдут в соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, состоялась церемония обмена государственными флагами двух стран.

Указывалось, что знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии совершил марш-поход из города Нахчыван через погранично-пропускной пункт Садарак к мосту "Умид" над рекой Араз. В то же время знаменный взвод Вооруженных сил Турецкой Республики совершил марш-поход из Карса к месту проведения церемонии.


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