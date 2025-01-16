В Турции встретили прибывших на учения азербайджанских военных

Турецкие военнослужащие провели церемонию встречи отправившихся в братскую страну для участия в учениях азербайджанских военных.
Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.
"Мы продолжим работать вместе с Азербайджаном под девизом "Одна нация, два государства", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в совместных учениях "Зимние учения-2025", которые пройдут в Карсе.
Накануне в Министерстве обороны Азербайджана сообщали, что в рамках подготовки к учениям "Зимние учения-2025", которые пройдут в соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, состоялась церемония обмена государственными флагами двух стран.
Указывалось, что знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии совершил марш-поход из города Нахчыван через погранично-пропускной пункт Садарак к мосту "Умид" над рекой Араз. В то же время знаменный взвод Вооруженных сил Турецкой Республики совершил марш-поход из Карса к месту проведения церемонии.
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Dilucu/Iğdır
Kış Tatbikatı-2025’e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli Hasret Köprüsü’nde 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı.… pic.twitter.com/5QxhXLoQWo