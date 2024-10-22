В Турции состоялся обмен мнениями о расширении азербайджано-турецких военных связей

Заместители министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов, командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде находятся с рабочим визитом в братской стране для участи

Заместители министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде совершают рабочий визит в Турцию для участия в международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2024.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

22 октября руководящий состав Минобороны Азербайджана, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, а также государственные деятели и правительственные чиновники Турции и других стран приняли участие в церемонии открытия выставки в Стамбуле.

На выставке заместители министров ознакомились со стендами, представленными Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", подведомственным Министерству оборонной промышленности, и Министерством обороны, а также с другими образцами современного вооружения и боевой техники.

Кроме того, были проведены встречи с руководителями нескольких компаний.

В рамках визита азербайджанская делегация также встретилась с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Халюком Гёргюном.

На встречах состоялся подробный обмен мнениями о дальнейшем расширении азербайджано-турецких военных связей, основанных на дружбе, братстве и стратегическом союзе. Были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также другие вопросы.