В Турции состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в турецком городе Гиресун состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли и министром обороны Грузии Леваном Изория.

Как сообщили Report в перс-службе МО, в ходе встречи обсуждались вопросы о перспективах развития военного сотрудничества, процессы, происходящие в мире и регионе, деятельности, осуществляемые в сфере обеспечения мира, стабильности и экономического развития в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было подчеркнуто, что между тремя соседними народами развиваются дружеские связи, а отношения между нашими государствами, которые поднялись на уровень стратегического партнерства, отражают волю наших народов. Эти связи, основанные на взаимном доверии, играют важную роль с точки зрения установления мира и стабильности, в том числе продолжительного развития в регионе, а также обеспечения благосостояния наших народов.

Выступивший на встрече генерал-полковник Закир Гасанов довел до внимания своих коллег, что в этом году 31 марта отмечается в нашей стране 100-летие геноцида азербайджанцев. Министр обороны отметил, что в период с 30-го марта по 3-е апреля 1918-го года в Баку и других прилегающих районах в результате погромов, учиненных армянскими вооруженными отрядами, было убито и пропали без вести более десяти тысячи азербайджанцев.

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли выразил соболезнование азербайджанскому народу в связи с геноцидом.

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Гиресун началась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли и министром обороны Грузии Леваном Изорией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.