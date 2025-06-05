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В Турции поднят флаг Азербайджана в честь вступления страны в MARSEC COE

В Турции поднят флаг Азербайджана в честь вступления страны в MARSEC COE 18:24
Армия
5 июня 2025 г. 18:38
В Турции поднят флаг Азербайджана в честь вступления страны в MARSEC COE

В Турции состоялась церемония поднятия флага Азербайджана в связи с присоединением страны к Центру совершенства морской безопасности (MARSEC COE).

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Министерства национальной обороны Турции в социальной сети X.

В мероприятии приняли участие официальные лица обеих стран.

Отметим, что Азербайджан стал членом Центра совершенства морской безопасности в феврале этого года.

Центр был открыт 12 ноября 2012 года на военно-морской базе Аксаз в Мармарисе (Турция) и находится в подчинении Южной оперативной группы военно-морских сил Турции. В связи с близостью к международным аэропортам, университетам и морской отрасли Центр в январе 2017 года был переведен в Стамбул.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın "Dəniz Təhlükəsizliyi Mükəmməllik Mərkəzi"nə üzvlülüyü münasibətilə bayraq qaldırma mərasimi olub

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