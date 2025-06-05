В Турции поднят флаг Азербайджана в честь вступления страны в MARSEC COE

В Турции состоялась церемония поднятия флага Азербайджана в связи с присоединением страны к Центру совершенства морской безопасности (MARSEC COE).
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Министерства национальной обороны Турции в социальной сети X.
В мероприятии приняли участие официальные лица обеих стран.
Отметим, что Азербайджан стал членом Центра совершенства морской безопасности в феврале этого года.
Центр был открыт 12 ноября 2012 года на военно-морской базе Аксаз в Мармарисе (Турция) и находится в подчинении Южной оперативной группы военно-морских сил Турции. В связи с близостью к международным аэропортам, университетам и морской отрасли Центр в январе 2017 года был переведен в Стамбул.