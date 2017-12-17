В Товузе обнаружено четыре пушечных снаряда

Bakı. 17 dekabr. REPORT.AZ/ Из центра управления в кризисных ситуациях при министерстве по чрезвычайным ситуациям в национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории села Юхары Ойсюзлю Товузского района обнаружен пушечный снаряд.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.

Сотрудники Агенства осмотрели приусадебный участок, в результате срочных и неотложных мероприятий было обнаружено 4 единицы 100 мм-ых пушечшых снаряда (O-415).Снаряды перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания. Был произведен наземный осмотр территории площадью 2500 кв метров рядом с местом, где обнаружили снаряды. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

В общей сложности, с 1 января по 16 декабря в различных городах и районах страны обнаружено и обезврежено 7 538 единиц невзорвавшихся снарядов, 204 противотанковые и 35 противопехотных мин; осмотрено и проверено 5 672 088 кв.м. территории (1 276 838 кв.м. вручную, 1 787 840 кв.м. механическим способом, 113 000 кв.м. с помощью прибора измерения глубины SENSYS и 2 494 410 кв.м. - с кинологическими собаками).