В Тертере обнаружена ручная граната F-1

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Из центра управления в кризисных ситуациях при министерстве по чрезвычайным ситуациям в национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории села Гапанлы Тертерского района обнаружен невзорвавшийся снаряд.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.

Сотрудники Агенства осмотрели приусадебный участок, в результате срочных и неотложных оперативных мероприятий было обнаружено была обнаружена ручная граната F-1.

Снаряд перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания. Был произведен наземный осмотр территории площадью 200 кв метров рядом с местом, где обнаружили снаряды. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

В общей сложности, с 1 января по 16 декабря в различных городах и районах страны обнаружено и обезврежено 7 539 единиц невзорвавшихся снарядов, 204 противотанковые и 35 противопехотных мин; осмотрено и проверено 5679 138 кв.м. территории.