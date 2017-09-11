В Тель-Авиве состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Израиля

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Тель-Авиве состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля, господином Авигдором Либерманом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, согласно протоколу, в министерстве обороны Израиля состоялась официальная церемония встречи делегации Азербайджана.

Министры обороны прошли перед почетным караулом. После исполнения государственных гимнов двух стран состоялась встреча министров один на один.

В ходе встречи делегаций в расширенном составе стороны обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в других областях, представляющих взаимный интерес.