В Тбилиси отметили День Вооруженных сил Азербайджана

В столице Грузии, Тбилиси, прошло мероприятие, посвященное Дню Вооружённых сил Азербайджана – 26 июня.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в этой стране Дурсун Гасанов, военный атташе, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, сотрудники Аппарата военного атташе и посольства почтили память общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева, возложили венки к бюсту.

В церемонии приняли участие члены семей и близкие карабахских шехидов и шехидов 20 января из Грузии.

Д.Гасанов поздравил участников мероприятия со 102-летием создания Азербайджанской армии, пожелал успехов.