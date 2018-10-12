В Ташкенте состоялось заседание министров обороны стран СНГ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Главы военных ведомств стран СНГ на заседании Совета министров обороны (СМО) содружества в столице Узбекистана Ташкенте выработали меры для противодействия международному терроризму и определили направления развития совместных систем военного назначения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги заседания.

"Принятые Советом решения будут способствовать развитию взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В ходе нашей работы дана оценка ситуации в Центрально-Азиатском регионе и обозначены необходимые меры для противодействия международному терроризму", - сказал С.Шойгу.

По его словам, члены совета подписали решения по обеспечению сотрудничества в области полетов военной авиации, топогеодезического, метеорологического и информационного обеспечения вооруженных сил.

"Заседание совета подтвердило, что наше взаимодействие имеет устойчивые перспективы развития. На следующий год запланировано более 50 разноплановых совместных мероприятий", - сказал он.

Отметим, Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с министром обороны страны Закиром Гасановым.