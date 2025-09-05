Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества

    Армия
    • 05 сентября, 2025
    • 10:38
    Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества

    Делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, находится с визитом в Узбекистане для участия в штабных переговорах по обсуждению перспектив развития военного сотрудничества.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

    "В Ташкенте состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, на которой были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, а также проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2026 год", - говорится в сообщении.

    В ходе визита был посещен Учебно-тренировочный центр горной подготовки "Чимган".

    После ознакомления с центром азербайджанская делегация приняла участие в церемонии выпуска курса "Горный воин", в котором также участвовала группа военнослужащих Азербайджанской Армии.

    Азербайджан Узбекистан оборона военное сотрудничество
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Daşkənddə Azərbaycan-Özbəkistan hərbi əməkdaşlıq planı müzakirə edilib

    Последние новости

    11:09

    За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений Азербайджана

    ИКТ
    11:06

    Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNet

    ИКТ
    11:00

    Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасности

    ИКТ
    10:51

    Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за сутки

    Другие страны
    10:51

    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:50

    Эстония поддержит развитие кибердипломатии в Азербайджане

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    10:38

    Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества

    Армия
    10:29

    В США задержали несколько сотен рабочих, занятых в строительстве завода Hyundai Motor

    Другие страны
    Лента новостей