Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны

Проводятся экспертиза и другие следственные действия для определения личностей останков шехидов Первой Карабахской войны в обнаруженных захоронениях. К процессу подключены российские специалисты в институтах Москвы.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев: "Это нелегкая работа. Должна быть проведена генетическая экспертиза многих людей. Речь идет о нескольких тысячах человек. Процесс идет, уже достигнуты определенные результаты".