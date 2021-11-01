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Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны

Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны В связи с найденными могилами неизвестных шехидов Первой Карабахской войны ведутся соответствующие работы, назначаются экспертизы. Часть экспертизы ведется в экспертных институтах Москвы.
Армия
1 ноября 2021 г. 12:54
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
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Проводятся экспертиза и другие следственные действия для определения личностей останков шехидов Первой Карабахской войны в обнаруженных захоронениях. К процессу подключены российские специалисты в институтах Москвы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев: "Это нелегкая работа. Должна быть проведена генетическая экспертиза многих людей. Речь идет о нескольких тысячах человек. Процесс идет, уже достигнуты определенные результаты".

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Версия на азербайджанском языке Hərbi prokurordan naməlum şəhid məzarları ilə bağlı açıqlama: "Ekspertizanın bir hissəsi Moskvada aparılır"

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