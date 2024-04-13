О нас

В Сухопутных войсках состоялось заседание по итогам первого квартала

В Сухопутных войсках состоялось заседание по итогам первого квартала Согласно плану подготовки на текущий год, в Сухопутных войсках состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала.
Армия
13 апреля 2024 г. 21:06
В Сухопутных войсках состоялось заседание по итогам первого квартала

Согласно плану подготовки на текущий год, в Сухопутных войсках состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, в заседании под руководством заместителя министра обороны - командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева приняли участие начальники управлений, отделов и подразделений Сухопутных войск. К работе заседания посредством видеосвязи также были привлечены командиры объединений, соединений, их заместители и командиры батальонов.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

На заседании были заслушаны доклады командиров об организации служебно-боевой деятельности в подчиненных воинских частях в течение первого квартала 2024 года, проделанной в этом направлении работе и выполненных задачах, было широко проанализировано состояние службы войск, материально-технического обеспечения и воинской дисциплины.

До сведения участников были доведены задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о совершенствовании организации службы войск.

В заключение были отмечены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам первого квартала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Quru Qoşunlarında birinci rübün yekunlarına dair iclas keçirilib

Другие новости из категории

Минобороны: Боевая и морально-психологическая подготовка военнослужащих находится на высоком уровне
ФотоМинобороны: Боевая и морально-психологическая подготовка военнослужащих находится на высоком уровне
13 апреля 2024 г. 12:06
Семьям студентов Военного колледжа ежемесячно будет выплачиваться по 200 манатов
Семьям студентов Военного колледжа ежемесячно будет выплачиваться по 200 манатов
13 апреля 2024 г. 11:19
Минобороны: Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу
13 апреля 2024 г. 09:20
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
12 апреля 2024 г. 18:58
Возбуждено уголовное дело в связи с ранением нашего военнослужащего в результате обстрела со стороны Армении
Возбуждено уголовное дело в связи с ранением нашего военнослужащего в результате обстрела со стороны Армении
10 апреля 2024 г. 21:31
ГПС: Азербайджанский пограничник ранен в результате обстрела с территории Армении
ГПС: Азербайджанский пограничник ранен в результате обстрела с территории Армении
10 апреля 2024 г. 17:13
Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 18:39
Азербайджан и Узбекистан проведут командно-штабные учения
Азербайджан и Узбекистан проведут командно-штабные учения
9 апреля 2024 г. 17:28
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
Военные летчики выполнили учебно-тренировочные полеты
Военные летчики выполнили учебно-тренировочные полеты
9 апреля 2024 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi