В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На встрече в Стамбуле было подчеркнуто, что отношения между нашими странами основаны на взаимном доверии, сотрудничестве и культурных ценностях.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями о мероприятиях, осуществляемых в направлении дальнейшего укрепления этих отношений.

На встрече также были обсуждены новые перспективы развития военных связей.

Напомним, что азербайджанская делегация находится с визитом в Турции для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025.