О нас

В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества

В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.
Армия
23 июля 2025 г. 17:11
В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На встрече в Стамбуле было подчеркнуто, что отношения между нашими странами основаны на взаимном доверии, сотрудничестве и культурных ценностях.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями о мероприятиях, осуществляемых в направлении дальнейшего укрепления этих отношений.

На встрече также были обсуждены новые перспективы развития военных связей.

Напомним, что азербайджанская делегация находится с визитом в Турции для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоNew prospects for Azerbaijani-Pakistani military co-op discussed in Istanbul
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığının yeni perspektivləri müzakirə edilib

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi