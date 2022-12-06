В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы F-16 ВВС Турции

В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы многоцелевые истребители F-16 ВВС Турции.

В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы многоцелевые истребители F-16 ВВС Турции.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на сайте Министерства национальной обороны Турции в Facebook.

Напомним, что военнослужащие двух братских стран выполнили плановые задачи на очередном этапе учений, которые прошли пятого декабря.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

Министр национальной обороны Турции генерал армии Хулуси Акар в понедельник прибыл в Азербайджан для наблюдения за совместными учениями.

Согласно сценарию учений, подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи.