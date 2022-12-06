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В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы F-16 ВВС Турции

В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы F-16 ВВС Турции В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы многоцелевые истребители F-16 ВВС Турции.
Армия
6 декабря 2022 г. 00:26
В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы F-16 ВВС Турции

В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы многоцелевые истребители F-16 ВВС Турции.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на сайте Министерства национальной обороны Турции в Facebook.

Напомним, что военнослужащие двух братских стран выполнили плановые задачи на очередном этапе учений, которые прошли пятого декабря.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

Министр национальной обороны Турции генерал армии Хулуси Акар в понедельник прибыл в Азербайджан для наблюдения за совместными учениями.

Согласно сценарию учений, подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan və Türkiyə ordularının birgə təlimlərinə “F-16” qırıcıları cəlb olunub

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